Заявление Трасс о холодной войне Запада с Китаем объяснили

Политолог Оленченко удивился словам Трасс о холодной войне Запада и Китая

Заявление бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о новой холодной войне Запада и Китая является преувеличением, так как у Евросоюза не так много разногласий с Пекином. Об этом «Ленте.ру» заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«В данной ситуации те, кто себя однозначно противопоставляют Китаю, — это США. Что касается ЕС, у него с Китаем есть только один пункт, где они не согласны, — это украинский кризис. По другим вопросам ЕС какие-то пожелания или претензии Китаю не генерирует», — объяснил политолог.

При этом он подчеркнул, что заявления Трасс зачастую имеют достаточно безапелляционный и резкий, при этом слабо аргументированный характер.

«Трасс тиражирует американскую точку зрения: именно американцы, в частности, Демократическая партия, считают, что США находятся в каком-то противостоянии с Китаем. Это может быть связано с тем, что Китай очень быстро прогрессирует, и прогнозы на этот год говорят, что он может стать ведущей экономикой мира», — добавил Оленченко.

Ранее Трасс в ходе своего визита на Тайвань заявила, что Запад вступил в новую холодную войну с Китаем. Бывший премьер также согласилась со словами своего преемника Риши Сунака, который назвал Китай «самой большой угрозой для Великобритании в долгосрочной перспективе».

«Есть те, кто говорит, что они не хотят новой холодной войны [...] Но это не ситуация выбора: Китай уже встал на путь самостоятельного экономического развития, хотим мы отделиться от их экономики или нет», — заявила Трасс.

