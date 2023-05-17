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10:30, 17 мая 2023Экономика

В России узнали о тысячах авиарейсов на самолетах с просроченными запчастями

«Ъ»: Ространснадзор выявил 2 тысячи авиарейсов с просроченными запчастями в 2022 году

Фото: Vitalii Matokha / Shutterstock / Fotodom

В 2022 году Ространснадзор выявил 2 тысячи рейсов западных самолетов, укомплектованных запчастями с истекшим сроком эксплуатации, рассказал глава службы Виктор Басаргин на комитете Госдумы по транспорту. О содержании его доклада узнал «Коммерсантъ».

Ространснадзор узнал о полетах лайнеров с просроченными запчастями в ходе внеплановых проверок нескольких сотен авиакомпаний, в том числе «крупнейших предприятий повышенного риска». Служба утверждает, что у компаний, эксплуатирующих западные самолеты, отмечается дефицит комплектующих и проблемы с поставками расходников.

Оба вида товаров подорожали, а сроки их доставки выросли с досанкционных 3-7 дней до 60-120 дней. При этом Басаргин констатировал, что некоторые «специфические изделия» завезти просто невозможно. На этом фоне в России отмечены многочисленные случаи эксплуатации лайнеров с нарушениями, напрямую влияющими на безопасность полетов, заключил он. Глава службы не уточнил, идет ли речь о коммерческих или всех типах авиаперевозок.

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Источники в крупных авиакомпаниях сообщили газете, что там использование просроченных компонентов не допускается. Собеседники подчеркнули, что не знают о нарушениях и у конкурентов. Топ-менеджер одного из перевозчиков объяснил статистику Ространснадзора тем, что «проверяющие могли пересчитать батарейки или аккумуляторы».

С точки зрения рисков, большим авиакомпаниям выгоднее припарковать парк, чем летать с запчастями с истекшим сроком эксплуатации, подтвердил собеседник газеты в экспертном сообществе. Вместе с тем он отметил, что дефицит компонентов действительно наблюдается, «что ставит в особо сложное положение перевозчиков с небольшими парками: их самолеты должны летать».

Проблема поддержания летной годности иностранных судов в России стоит остро и продолжит усугубляться, считает эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Решить ее можно только с помощью полного замещения западных лайнеров новыми российскими самолетами.

Проблемы наблюдаются и у эксплуатантов российских самолетов Sukhoi Superjet 100, на котором установлен двигатель иностранного производства. Новых двигателей поставляется мало, а ремонт их горячей части в России до сих пор не удалось освоить. Если ситуация не изменится к концу 2030 года, то в стране продолжат летать только 28 самолетов из всего парка SSJ, насчитывающего более 150 лайнеров, заявил производитель самолета корпорация «Иркут» и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).

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Софья Ермакова
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