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16:46, 22 мая 2023Моя страна

В зоопарке Барнаула родились рысята

В барнаульском зоопарке на свет появились рысята

Фото: Unsplash

В зоопарке Барнаула у пары сибирских рысей родились детеныши. Об этом сообщается в Telegram-канале зоосада.

Рысята появились на свет совсем недавно, и пока мать не показывает их и не подпускает к ним посторонних. Пол детенышей и их количество пока определить нельзя.

«Сейчас, как и ближайший месяц, мамочку увидеть будет сложно, она все время будет проводить с малышами, а вот гордый отец с удовольствием позирует гостям и принимает поздравления», — сообщили в зоопарке.

Ранее в мае в заказнике природного значения «Меклетенский» в Калмыкии впервые родилась двойня сайгачат-альбиносов. По калмыцким поверьям считается, что сайгачата-альбиносы особенные, помеченные Цаган Аавой — белым старцем, хозяином степи и всех животных.

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Варвара Кошечкина
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