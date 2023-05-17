Главу ячейки запрещенной в России террористической организации осудили на 17 лет

В Ростове-на-Дону дали 17 лет главе ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир»

В Ростове-на-Дону суд приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима Александра Сизикова за создание ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Глава ячейки признан виновным по части 1 статьи 205.5 («Организация деятельности террористической организации») и части 1 статьи 30, статьи 278 («Приготовление к насильственному захвату власти») УК РФ. Кроме того, за участие в ячейке приговорили к 12 годам колонии строгого режима Алима Суфьянова и Сейрана Хайрединова. Они признаны виновными по части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»), части 1 статьи 30, статьи 278 («Приготовление к насильственному захвату власти») УК РФ.

По данным ведомства, в 2015 году Сизиков создал ячейку террористической организации в Крыму и принял туда Суфьянова и Хайрединова. Сизиков определил цели и задачи организации, проводил собрания членов и вел пропагандистскую работу среди населения. Двое других фигурантов принимали участие в таких собрания и помогали в пропаганде идей.