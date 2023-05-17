В Латвии мужчину осудили за ненависть к русскому языку

Суд в Латвии приговорил мужчину к условному сроку за нападение на русскоязычную семью

В Латвии суд приговорил мужчину к шести месяцам лишения свободы условно и штрафу за нападение на семью, которая разговаривала на русском языке. Об этом сообщает BB.LV.

Инцидент произошел в мае 2022 года. Семья из трех человек шла с цветами на выпускной дочери и разговаривала между собой на русском языке, когда к ним подошел пьяный мужчина. Сначала он предложил купить у него украинские гривны, на что получил отказ. Затем он стал преследовать семью и кричать им оскорбления: «русские оккупанты», «вон отсюда!», «Иван-оккупант», «фашист», «мы вас убьем! Вы пришли к нам в Латвию» и «уезжайте в Россию».

Кроме того, мужчина несколько раз пытался ударить одного из взрослых, толкнул его и схватил руками за шею.

Латвийца обвинили в деянии, направленном на возбуждении национальной ненависти и розни, сопряженное с насилием и угрозами, а также грубое нарушение общественного порядка.

Ранее стало известно, что власти Латвии подготовят дорожную карту для вытеснения русского языка из учебных заведений. При этом отмечается, что в стране наблюдается дефицит учителей, которые могли бы обучать детей каким-либо другим языкам, в частности, языкам стран Евросоюза.