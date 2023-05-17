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20:07, 17 мая 2023Путешествия

Россияне массово устремились на отдых в санатории

РСТ: в России зафиксирован высокий спрос на санаторно-курортный отдых летом 2023 года

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Россияне массово устремились на отдых в санатории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

По информации РСТ, зафиксирован высокий спрос на санаторно-курортный отдых в Кавказских Минеральных Водах летом 2023 года. Начиная с летнего сезона и вплоть до октября там практически не осталось мест, хотя цены заметно выросли, говорится в сообщении.

Эксперт РСТ и гендиректор компании «Мультитур» Юлия Высоканова объяснила, что спрос есть не только на лечение, но и на оздоровление. Она также отметила, что многие путешественники стали предпочитать отпуск внутри страны из-за проблем с визами и дороговизны зарубежных поездок.

Высоканова рассказала, что наибольшей популярностью пользуются санатории Кисловодска, Пятигорска и Железноводска. Тем не менее интерес россиян к Ессентукам также растет, заключила она.

Ранее туристка посетила санаторий «Тарханы» в Пятигорске и описала отдых словами «была готова рыдать». Россиянка осталась крайне недовольна плохим выбором еды, а также невежливым и неклиентоориентированным персоналом.

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Зарина Дзагоева
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