РСТ: в России зафиксирован высокий спрос на санаторно-курортный отдых летом 2023 года

Россияне массово устремились на отдых в санатории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

По информации РСТ, зафиксирован высокий спрос на санаторно-курортный отдых в Кавказских Минеральных Водах летом 2023 года. Начиная с летнего сезона и вплоть до октября там практически не осталось мест, хотя цены заметно выросли, говорится в сообщении.

Эксперт РСТ и гендиректор компании «Мультитур» Юлия Высоканова объяснила, что спрос есть не только на лечение, но и на оздоровление. Она также отметила, что многие путешественники стали предпочитать отпуск внутри страны из-за проблем с визами и дороговизны зарубежных поездок.

Высоканова рассказала, что наибольшей популярностью пользуются санатории Кисловодска, Пятигорска и Железноводска. Тем не менее интерес россиян к Ессентукам также растет, заключила она.

Ранее туристка посетила санаторий «Тарханы» в Пятигорске и описала отдых словами «была готова рыдать». Россиянка осталась крайне недовольна плохим выбором еды, а также невежливым и неклиентоориентированным персоналом.