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05:30, 25 апреля 2023Путешествия

Россиянка описала отдых в санатории Кавминвод словами «была готова рыдать»

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на пугающие цены в санатории Пятигорска

Фото: Tatiana Zinchenko / Unsplash

Российская туристка посетила санаторий «Тарханы» в Пятигорске и описала отдых словами «была готова рыдать». Своим отзывом она поделилась на портале «Тонкости туризма», он опубликован на платформе «Дзен».

По словам россиянки, они с мужем каждый год совмещают отдых и лечение на различных курортах. Раньше они летали в Словению, Чехию и Сербию, однако из-за сложностей с авиаперевозкой решили отправиться в Кавминводы. «Первое, что поразило меня — цены. Как-то бороться за клиента, повышать качество сервиса наши санатории не привыкли, и так к ним очереди стоят. Купить тур за месяц-два практически невозможно, а цены на ближайшие даты пугают, — пожаловалась читательница портала. — Больше всего хромает сервис и питание: уже не совдепия, но еще не Европа».

Тур на 14 дней в «Тарханы» с четырехразовым питанием обошелся на двоих в 164 тысячи рублей без учета дороги. На авиабилеты в обе стороны пара туристов потратила еще 16,4 тысячи. Среди основных плюсов соотечественница назвала удобное расположение санатория, ухоженную территорию и большое количество лечебных процедур.

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При этом пара осталась крайне недовольна плохим выбором еды, а также не очень вкусными блюдами. «Еще не хватает вежливости, внимания, клиентоориентированности, гибкости системы. Нет возможности что-то перенести или изменить график процедур, что-то добавить, а от чего-то отказаться. Ты приезжаешь, и возникает ощущение, что ты школьник в пионерском лагере или человек, проходящий принудительное лечение», — пожаловалась отдыхающая.

Ранее курорты Кавказских Минеральных Вод назвали самыми дешевыми направлениями России для отдыха на майские праздники. Так, лидерами среди востребованных у туристов мест по минимальной стоимости туров стали Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск.

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Валентина Процкова
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