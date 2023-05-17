Житель Львова получил пожизненный срок за сотрудничество с Россией

На Украине пожизненный срок получил львовянин, корректировавший российские ракетные удары

Житель Львова получил пожизненный срок за сотрудничество с Россией. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

По данным спецслужб, львовянин корректировал российские ракетные удары по ключевым транспортным артериям и промышленным объектам региона.

Следствие сообщает, что мужчина принимал активное участие в пророссийских Telegram-чатах, лично объезжал для фотофиксации военные и инфраструктурные объекты и использовал мессенджеры для связи с Россией.

Его признали виновным по части 2 статьи 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины.

Ранее СБУ сообщила о принятии мер против шести киевлян, которые могли раскрыть позиции украинских зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Они опубликовали видео работы противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве во время ракетных ударов ночью 16 мая.

