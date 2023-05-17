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11:10, 17 мая 2023Бывший СССР

СБУ взялась за блогеров после «засвета» украинских средств ПВО

СБУ сообщила о разоблачении блогеров и блокировке камер, снимавших удары по украинским ПВО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что предприняла меры после «засвета» украинских средств противовоздушной обороны во время ракетных ударов по Киеву ночью 16 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

В частности, СБУ выявила шесть киевлян, чьи видео могли раскрыть позиции украинских зенитных ракетных комплексов (ЗРК). У них украинские силовики изъяли компьютеры и телефоны, которые использовались для публикации кадров ударов.

Теперь этим киевлянам грозит до восьми лет тюрьмы за несанкционированное распространение информации о работе ВСУ (Вооруженных сил Украиныприм. «Ленты.ру»). Также СБУ заблокировала онлайн-камеры, которые фиксировали работу ЗРК и удары российских ракет по ним.

Ранее стало известно об уничтожении американского ЗРК Patriot на службе ВСУ российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в ходе ночных ударов по Киеву. Киевская городская военная администрация заявила, что в ночной атаке по городу было применено максимальное количество ракет за короткий промежуток времени. Власти украинской столицы назвали ее исключительной по своей плотности.

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Алевтина Запольская
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