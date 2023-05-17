СБУ взялась за блогеров после «засвета» украинских средств ПВО

СБУ сообщила о разоблачении блогеров и блокировке камер, снимавших удары по украинским ПВО

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что предприняла меры после «засвета» украинских средств противовоздушной обороны во время ракетных ударов по Киеву ночью 16 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

В частности, СБУ выявила шесть киевлян, чьи видео могли раскрыть позиции украинских зенитных ракетных комплексов (ЗРК). У них украинские силовики изъяли компьютеры и телефоны, которые использовались для публикации кадров ударов.

Теперь этим киевлянам грозит до восьми лет тюрьмы за несанкционированное распространение информации о работе ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»). Также СБУ заблокировала онлайн-камеры, которые фиксировали работу ЗРК и удары российских ракет по ним.

Ранее стало известно об уничтожении американского ЗРК Patriot на службе ВСУ российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в ходе ночных ударов по Киеву. Киевская городская военная администрация заявила, что в ночной атаке по городу было применено максимальное количество ракет за короткий промежуток времени. Власти украинской столицы назвали ее исключительной по своей плотности.