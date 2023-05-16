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14:34, 16 мая 2023Бывший СССР

Ночные удары российских ракет по Киеву попали на видео

«РВ» показала кадры ударов ракет РФ по Киеву в условиях работы украинской системы ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Кадры ударов российских ракет по Киеву в условиях работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) показал Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

На видео слышен звук работы ствольных зенитных установок, видны разрывы боеприпасов в ночном небе. Затем происходят два взрыва, следующие друг за другом через короткий промежуток времени.

«Эти видео опровергают ложь ВСУ (Вооруженных сил Украиныприм. «Ленты.ру») о том, что системы ПВО сбили все ракеты и БПЛА, летевшие на Киев», — прокомментировал «РВ» заявление украинского Министерства обороны.

Ранее Минобороны России сообщило, что в украинской столице был поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot. ВС РФ атаковали его, используя высокоточный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Алевтина Запольская
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