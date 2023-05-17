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15:13, 17 мая 2023Силовые структуры

В Москве у АЗС нашли неизвестный снаряд

В Зеленограде у АЗС обнаружили неизвестный снаряд

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Москве на автомобильной заправочной станции (АЗС) обнаружили неизвестный снаряд. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, опасную находку нашли на заправке в Зеленограде. В настоящий момент на место инцидента выехали полицейские и саперы.

Ранее стало известно, что в Белгородской области местный житель наступил на мину. Инцидент произошел в селе Черемошное Белгородского района. Мужчина косил траву в овраге, наступил на ПФМ-1 «Лепесток». Ему оторвало правую стопу.

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Екатерина Власова
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