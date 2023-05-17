Россиянин косил траву и наступил на мину в приграничном регионе

Житель Белгородской области наступил на «лепесток» и лишился стопы

В Белгородской области местный житель наступил на мину и лишился стопы. Об этом в среду, 17 мая, сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Инцидент произошел в селе Черемошное Белгородского района. Мужчина косил траву в овраге, наступил на ПФМ-1 «Лепесток». Ему оторвало правую стопу.

«Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу №2. Сейчас он находится в противошоковой операционной, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.

Глава Белгородской области напомнил о том, что из-за предыдущих атак на приграничные территории региона сохраняется минная опасность и попросил сограждан воздержаться от посещения приграничных лесополос во всех муниципалитетах, граничащих с Украиной.

15 мая Гладков сообщал, что город Шебекино подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины). Снарядами повредило линии электропередач, но никто не пострадал.