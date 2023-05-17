Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:20, 17 мая 2023Россия

Синоптик оценил прогнозы об экстремальной жаре летом

Синоптик Тишковец заявил, что экстремальной жары этим летом в России не будет

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил прогнозы, согласно которым этим летом россиян ожидает экстремальная жара. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.

«Я рассчитал долгосрочный прогноз на сезон и могу сказать, что ни о каком самом жарком лете за 150 лет, как говорят некоторые синоптики, речи не идет», — заявил эксперт. По его данным, общий температурный фон по России будет около нормы с небольшим превышением.

В частности, в Центральной России будет в среднем на полтора градуса теплее средних значений. Тишковец добавил, что лето будет умеренным. «Я не вижу экстремальных температур, тем более близких к показателям 2010 года», — подчеркнул он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
«Мы столько не запускаем». Шойгу ответил Киеву на заявления о якобы сбитых шести «Кинжалах»
Синоптик оценил прогнозы об экстремальной жаре летом
В США назвали обучение британцами украинских танкистов уроками смерти
Жители Подмосковья открыли пляжный сезон и попали на фото
Маск назвал единственную реальную валюту
Ким Чен Ын заявил о стратегической важности военного спутника-разведчика
Человечество призвали утроить усилия для спасения от глобальной катастрофы
Испытателям секс-игрушек заплатят тысячу долларов
Россиянам рассказали о вреде быстрых перекусов
Зеленский и Папа Римский обменялись неудачными подарками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.