Синоптик оценил прогнозы об экстремальной жаре летом

Синоптик Тишковец заявил, что экстремальной жары этим летом в России не будет

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил прогнозы, согласно которым этим летом россиян ожидает экстремальная жара. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.

«Я рассчитал долгосрочный прогноз на сезон и могу сказать, что ни о каком самом жарком лете за 150 лет, как говорят некоторые синоптики, речи не идет», — заявил эксперт. По его данным, общий температурный фон по России будет около нормы с небольшим превышением.

В частности, в Центральной России будет в среднем на полтора градуса теплее средних значений. Тишковец добавил, что лето будет умеренным. «Я не вижу экстремальных температур, тем более близких к показателям 2010 года», — подчеркнул он.