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13:56, 17 мая 2023Россия

Один человек пострадал при обстреле граничащего с Украиной российского региона

Курский губернатор Старовойт заявил об одном пострадавшем при обстреле Кореневского района

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Украина обстреляла Кореневский район Курской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Есть пострадавший — гражданский рабочий. Он доставлен в состоянии средней тяжести в Глушковскую ЦРБ с осколочными ранениями поясничной области», — заявил Старовойт.

Как уточнил глава области, в районе между населенными пунктами Гордеевка и Троицкое повреждены линии электропередачи и нарушено электроснабжение, там зафиксировали 11 прилетов. Старовойт пообещал, что аварийные бригады приступят к восстановлению повреждений, как только позволит ситуация.

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15 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали в Курской области два населенных пункта — Красный Пахарь и Локоть. Никто не пострадал, однако без света остались около 600 местных жителей.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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