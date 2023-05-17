Один человек пострадал при обстреле граничащего с Украиной российского региона
Украина обстреляла Кореневский район Курской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
«Есть пострадавший — гражданский рабочий. Он доставлен в состоянии средней тяжести в Глушковскую ЦРБ с осколочными ранениями поясничной области», — заявил Старовойт.
Как уточнил глава области, в районе между населенными пунктами Гордеевка и Троицкое повреждены линии электропередачи и нарушено электроснабжение, там зафиксировали 11 прилетов. Старовойт пообещал, что аварийные бригады приступят к восстановлению повреждений, как только позволит ситуация.
15 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали в Курской области два населенных пункта — Красный Пахарь и Локоть. Никто не пострадал, однако без света остались около 600 местных жителей.
19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.