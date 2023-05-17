Один человек пострадал при обстреле граничащего с Украиной российского региона

Курский губернатор Старовойт заявил об одном пострадавшем при обстреле Кореневского района

Украина обстреляла Кореневский район Курской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Есть пострадавший — гражданский рабочий. Он доставлен в состоянии средней тяжести в Глушковскую ЦРБ с осколочными ранениями поясничной области», — заявил Старовойт.

Как уточнил глава области, в районе между населенными пунктами Гордеевка и Троицкое повреждены линии электропередачи и нарушено электроснабжение, там зафиксировали 11 прилетов. Старовойт пообещал, что аварийные бригады приступят к восстановлению повреждений, как только позволит ситуация.

15 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали в Курской области два населенных пункта — Красный Пахарь и Локоть. Никто не пострадал, однако без света остались около 600 местных жителей.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.