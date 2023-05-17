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20:53, 17 мая 2023Забота о себе

Раскрыта опасность трусов-стрингов в некоторых случаях

Дерматолог Алена Юрченко предупредила, что стринги могут травмировать кожу после эпиляции

Фото: Rrraum / Shutterstock / Fotodom

Ношение трусов-стрингов в некоторых случаях может травмировать кожу, предупредила дерматолог, руководитель сетей студий эпиляции Soft Laser и Epilaserman Алена Юрченко. Она рассказала «Ленте.ру» об опасности сексуального белья.

Юрченко объяснила, что после процедуры эпиляции кожа требует бережного к себе отношения. Стринги, особенно при длительном ношении, приводят к сильному натиранию, покраснению и воспалению.

Дерматолог отметила, что после косметологических процедур в интимных зонах следует в течение трех-четырех дней носить белье только из мягкого хлопка с закрытым межъягодичным пространством: слипы, шорты, а также свободную одежду для исключения трения.

Если пренебречь этой рекомендацией и надеть стринги сразу после эпиляции, это приведет к болезненному натиранию, появлению раздражения кожи и фолликулита, вызывающих боль и неприятные ощущения во время полового акта

Алена Юрченкодерматолог
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По словам Юрченко, парадокс состоит в том, что лазерную эпиляцию делают, чтобы выглядеть сексуальнее, а стринги отлично подчеркивают ухоженное тело. Однако стринги сразу после эпиляции вызывают дискомфорт. Поэтому лучше все же воздержаться от такого белья, по крайней мере, пока сохраняется высокая чувствительность кожи.

Ранее косметолог Валерия Моисеева назвала способы выровнять кожу после лечения от прыщей. Она посоветовала использовать средства с кислотами для борьбы с постакне.

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Вера Владзиевская
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