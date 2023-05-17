Раскрыта опасность трусов-стрингов в некоторых случаях

Дерматолог Алена Юрченко предупредила, что стринги могут травмировать кожу после эпиляции

Ношение трусов-стрингов в некоторых случаях может травмировать кожу, предупредила дерматолог, руководитель сетей студий эпиляции Soft Laser и Epilaserman Алена Юрченко. Она рассказала «Ленте.ру» об опасности сексуального белья.

Юрченко объяснила, что после процедуры эпиляции кожа требует бережного к себе отношения. Стринги, особенно при длительном ношении, приводят к сильному натиранию, покраснению и воспалению.

Дерматолог отметила, что после косметологических процедур в интимных зонах следует в течение трех-четырех дней носить белье только из мягкого хлопка с закрытым межъягодичным пространством: слипы, шорты, а также свободную одежду для исключения трения.

Если пренебречь этой рекомендацией и надеть стринги сразу после эпиляции, это приведет к болезненному натиранию, появлению раздражения кожи и фолликулита, вызывающих боль и неприятные ощущения во время полового акта Алена Юрченко дерматолог

По словам Юрченко, парадокс состоит в том, что лазерную эпиляцию делают, чтобы выглядеть сексуальнее, а стринги отлично подчеркивают ухоженное тело. Однако стринги сразу после эпиляции вызывают дискомфорт. Поэтому лучше все же воздержаться от такого белья, по крайней мере, пока сохраняется высокая чувствительность кожи.

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