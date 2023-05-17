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14:36, 17 мая 2023Из жизни

Преступники тайно выкопали десятиметровый тоннель

В Южной Корее преступники месяц тайно копали тоннель к нефтепроводу

Фото: @odditycentral

В Южной Корее банда из восьми человек тайно выкопала десятиметровый тоннель к нефтепроводу. Об этом сообщает Oddity Central.

Чтобы осуществить свой план, преступники арендовали целый отель за 4,5 миллиона вон (269 тысяч рублей) в месяц в городе Чхонджу, провинция Чхунчхон-Пукто, возле которого проходит нефтепровод. Сразу после заселения они закрыли здание и начали копать тоннель в подвале. Чтобы не привлекать внимания громкими звуками, использовались только лопаты и кирки.

Примерно за месяц злоумышленникам удалось вырыть почти 10-метровый туннель и подобраться к нефтепроводу. Им оставалось продвинуться всего на 30 сантиметров, когда в отель нагрянула полиция. Все, кто находился в здании, были арестованы. В ходе расследования преступники признались, что собирались продавать краденую нефть на двух автозаправочных станциях.

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Предполагается, что преступление организовал бывший сотрудник корейской государственной компании-оператора нефтепровода Daehan Oil Pipeline Corporation. Его уволили за попытку кражи нефти из другого нефтепровода.

Тоннель, вырытый злоумышленниками, был укреплен деревом и проходил под шоссе, по которому ежедневно проезжают около 66 тысяч автомобилей. Теперь властям предстоит засыпать тоннель, не повредив фундамент здания.

Ранее сообщалось, что в США двое заключенных прорыли тоннель при помощи зубной щетки и сбежали из тюрьмы в блинную, где попались полицейским. После произошедшего инженеры пересмотрят вопросы безопасности тюрьмы и укрепят здание.

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Алиса Удовик
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