Заключенные расковыряли стену камеры зубной щеткой и сбежали в блинную

NYP: заключенные в США сбежали из камеры при помощи зубной щетки и попались в блинной

Двое заключенных в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, США, прорыли тоннель при помощи зубной щетки и сбежали из тюрьмы в блинную, где попались полицейским. Об этом сообщает New York Post (NYP).

37-летний Джон Гарза содержался под стражей по различным обвинениям, в том числе в неуважении к суду, нарушении условий испытательного срока и неявке в суд. Его сокамерник, 43-летний Арли Немо, был осужден за мошенничество с кредитными картами, воровство кредитных карт и их подделку, незаконное хранение инструментов для взлома, кражу в особо крупном размере, неуважение к суду и нарушение условий испытательного срока.

Заключенные использовали самодельные инструменты, сделанные из зубной щетки и металлического предмета, чтобы расковырять стену своей камеры и получить доступ к арматуре в межстенном пространстве.

При помощи арматуры они проделали отверстие в стене и ранним утром пролезли через него. Вырвавшись из камеры, они перелезли через тюремную стену и скрылись. Беглецы успели добраться до блинной IHOP, расположенной на расстоянии 11 километров от тюрьмы. Очевидцы в заведении заметили двух заключенных и вызвали полицию. Мужчин арестовали.

После произошедшего инженеры пересмотрят вопросы безопасности тюрьмы и укрепят здание. Офис шерифа проведет внутреннее расследование для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Оба беглеца будут привлечены к дополнительной ответственности за побег.

Ранее сообщалось, что в столице Боливии Ла-Пасе заключенный попытался сбежать из тюрьмы строгого режима, прикинувшись овцой, но попался. Чтобы замаскироваться под животное, он надел куртку из овчины и темные брюки.