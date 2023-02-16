Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:09, 16 февраля 2023Из жизни

Заключенный попытался сбежать из тюрьмы под видом овцы и попался

Daily Mail: заключенный прикинулся овцой и попытался сбежать из тюрьмы на четвереньках

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

В столице Боливии Ла-Пас заключенный попытался сбежать из тюрьмы строгого режима, прикинувшись овцой, но попался. Об этом сообщает Daily Mail.

Хосе Луис Халлисайя Диаз по кличке «Паук» отбывает 15-летнее заключение за убийство. Он попытался совершить побег из исправительного учреждения, переодевшись овцой. Для этого он надел куртку из овчины и темные брюки. Мужчина надеялся, что плохая погода поможет ему скрыться незамеченным.

Материалы по теме:
Все бегут Самые хитроумные и смешные попытки сбежать из тюрьмы
Все бегутСамые хитроумные и смешные попытки сбежать из тюрьмы
30 января 2009
Джентльмены удачи Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Джентльмены удачиТри истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
12 мая 2017

Диаз благополучно миновал охрану, проскользнув мимо нее на четвереньках в траве. Затем он перелез через одну из стен тюрьмы, чтобы оказаться на свободе.

Охранники быстро заметили, что преступника нет в камере. Они обнаружили мужчину, когда он ползком пробирался по полю, и вернули его в камеру. После побега к нему применили дисциплинарные меры.

Ранее сообщалось, что полиция Брюсселя разыскивает задержанного, который сбежал из тюрьмы, вырвав из стены унитаз и покинув камеру через получившееся отверстие. Беглец попал в подземный коридор, откуда через окно вылез на улицу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Боец ЧВК «Вагнер» раскрыл потери ВСУ в Соледаре
В «Роскосмосе» поищут разработчика эксплуатации РОС
Пентагон оценил возможность мирных переговоров между Москвой и Киевом
На «Госуслугах» запустили новый сервис
Главврач «Коммунарки» Проценко поделился подробностями о состоянии Костомарова
Девушка пожаловалась на принуждающего ее к утреннему сексу парня
Объем китайских инвестиций на Дальнем Востоке превысил 13 миллиардов долларов
Уровень выгорания офисных работников в мире достиг рекорда
Семейная пара наркоторговцев пыталась выдать героин за прах собаки
Госсекретарь США Блинкен посетит Турцию на фоне землетрясения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.