Заключенный попытался сбежать из тюрьмы под видом овцы и попался

Daily Mail: заключенный прикинулся овцой и попытался сбежать из тюрьмы на четвереньках

В столице Боливии Ла-Пас заключенный попытался сбежать из тюрьмы строгого режима, прикинувшись овцой, но попался. Об этом сообщает Daily Mail.

Хосе Луис Халлисайя Диаз по кличке «Паук» отбывает 15-летнее заключение за убийство. Он попытался совершить побег из исправительного учреждения, переодевшись овцой. Для этого он надел куртку из овчины и темные брюки. Мужчина надеялся, что плохая погода поможет ему скрыться незамеченным.

Диаз благополучно миновал охрану, проскользнув мимо нее на четвереньках в траве. Затем он перелез через одну из стен тюрьмы, чтобы оказаться на свободе.

Охранники быстро заметили, что преступника нет в камере. Они обнаружили мужчину, когда он ползком пробирался по полю, и вернули его в камеру. После побега к нему применили дисциплинарные меры.

Ранее сообщалось, что полиция Брюсселя разыскивает задержанного, который сбежал из тюрьмы, вырвав из стены унитаз и покинув камеру через получившееся отверстие. Беглец попал в подземный коридор, откуда через окно вылез на улицу.