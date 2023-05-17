Россиянин передумал лететь в Египет в последний день и пошел под суд

Tour Dom: турист передумал лететь в Египет, отменил трансакцию и пошел под суд

Российский турист передумал лететь в Египет в последний день, отменил покупку и пошел под суд. Об этом рассказал Tour Dom юрист Игорь Косицын, представлявший интересы туркомпании из Татарстана.

По его словам, договор между россиянином и турагентством о путевке в Египет был заключен за три дня до вылета в ноябре 2022 года. Путешественник предоставил менеджеру чек и платежку, но на тот момент оплата находилась в обработке. Бухгалтерия компании не отследила поступление средств на счет, так как сроки были сжаты, поэтому перечислила туроператору полную стоимость отдыха.

Юрист заявил, что в последний момент клиент отказался лететь, а также отменил трансакцию, все еще находившуюся в обработке. Вскоре он перестал выходить на связь, заблокировав номер менеджера. Лишившаяся своих средств туркомпания попыталась вернуть деньги у туроператора.

«Но тот ожидаемо выставил ФПР в размере полной стоимости тура. Позже эту сумму все же удалось минимизировать до 30 процентов, но перечислить большую часть стоимости компания была готова только туристу», — говорится в сообщении.

Вопрос решился в суде, где путешественника обязали вернуть турагентству недостающие 30 процентов стоимости, а туроператора — перевести обещанные 70 поцентов напрямую турагентству.

Ранее выпивший пиво россиянин упал с верхней полки в поезде и засудил компанию. Пассажир упал ночью и серьезно повредил плечо и ребра. Мужчина перенес операцию и подал на перевозчика в суд, требуя моральной компенсации. В итоге кировский районный суд Санкт-Петербурга полностью удовлетворил требования истца и взыскал в пользу россиянина 100 тысяч рублей.