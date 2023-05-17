Российская стилистка назвала самые модные головные уборы на лето

Российская стилистка Ксения Болилая назвала шляпы с широкими полями самыми модными на лето

Российская стилистка Ксения Болилая назвала самые модные головные уборы на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

По словам эксперта, в грядущем жарком сезоне актуальными станут шляпы с широкими полями, бейсболки, кепки, банданы и панамы. При выборе подобного предмета гардероба необходимо ориентироваться на особенности своего лица. Обладательницам овальной формы подойдут любые головные уборы. Однако девушкам с сердцевидным лицом лучше присмотреться к шляпам с широкими полями или панамам.

Кроме того, специалистка посоветовала выбирать изделие под цвет своего летнего наряда. Например, для пляжных образов можно подобрать бейсболки ярких цветов, а для повседневных — светлых тонов.

Вдобавок собеседница издания обратила внимание на материал вещи. По ее словам, для лета больше подойдут головные уборы из льна, хлопка, шелка или соломы.

Ранее стилистка, эксперт по разработке личного стиля Мария Татарская назвала самые модные купальники на лето. Специалистка рассказала, что тренды на асимметрию, шнуровку и вырезы актуальны уже несколько сезонов. Грядущим летом Татарская посоветовала присмотреться к купальникам, в которых присутствуют все перечисленные элементы.