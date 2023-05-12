Российская стилистка назвала самые модные купальники на лето

Российская стилистка Мария Татарская назвала купальник со шнуровкой самым модным на лето

Российская стилистка, эксперт по разработке личного стиля Мария Татарская назвала самые модные купальники на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания «Спорт-Экспресс».

Специалистка рассказала, что тренды на асимметрию, шнуровку и вырезы актуальны уже несколько сезонов. Грядущим летом Татарская посоветовала присмотреться к купальникам, в которых присутствуют все перечисленные элементы. «Этим летом смело экспериментируем и объединяем их. Чем сложнее дизайн, тем более трендовым будет купальник», — объяснила она.

По словам Татарской, модными также станут модели с глубоким декольте. Вдобавок она рекомендовала обратить внимание на купальники с рюшами, воланами и рукавами. «Они тоже в тренде в новом сезоне. Более того, такие элементы дизайна помогут скорректировать нужные зоны, например руки», — уточнила собеседница издания.

Ранее стилистка Наталия Булдакова назвала россиянам главные тренды в одежде на лето 2023 года. В грядущем сезоне актуальными окажутся наряды из 1970-х — 2000-х годов. Они отличаются яркостью, оформлены цветными пайетками и бахромой, включают вязаные элементы и расклешенные брюки в стиле хиппи, отметила специалистка.