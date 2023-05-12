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12:04, 12 мая 2023Ценности

Российская стилистка назвала самые модные купальники на лето

Российская стилистка Мария Татарская назвала купальник со шнуровкой самым модным на лето

Фото: Jane Palash / Unsplash

Российская стилистка, эксперт по разработке личного стиля Мария Татарская назвала самые модные купальники на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания «Спорт-Экспресс».

Специалистка рассказала, что тренды на асимметрию, шнуровку и вырезы актуальны уже несколько сезонов. Грядущим летом Татарская посоветовала присмотреться к купальникам, в которых присутствуют все перечисленные элементы. «Этим летом смело экспериментируем и объединяем их. Чем сложнее дизайн, тем более трендовым будет купальник», — объяснила она.

По словам Татарской, модными также станут модели с глубоким декольте. Вдобавок она рекомендовала обратить внимание на купальники с рюшами, воланами и рукавами. «Они тоже в тренде в новом сезоне. Более того, такие элементы дизайна помогут скорректировать нужные зоны, например руки», — уточнила собеседница издания.

Ранее стилистка Наталия Булдакова назвала россиянам главные тренды в одежде на лето 2023 года. В грядущем сезоне актуальными окажутся наряды из 1970-х — 2000-х годов. Они отличаются яркостью, оформлены цветными пайетками и бахромой, включают вязаные элементы и расклешенные брюки в стиле хиппи, отметила специалистка.

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Мария Винар
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