В Польше возмутились «упущением» ЕС в санкционной политике против России

В Европарламенте потребовали запретить импорт алмазов из России

Евросоюзу стоит включить запрет на импорт российских алмазов в одиннадцатый пакет санкций против России, так как ситуация с разрешением в ЕС таких поставок является «поразительным упущением», внутри ЕС выгодным только Бельгии. Об этом заявила депутат Европарламента от Польши Беата Мазурек, соответствующий текст ее обращения к Еврокомиссии поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Она напомнила, что десятый пакет санкций против России подразумевал «самые мощные и далеко идущие санкции», которые должны были помочь Украине одержать победу в конфликте с Россией. По словам Мазурек, в рамках пакета предполагалось в том числе ужесточение экспортных ограничений на товары двойного назначения и ограничительные меры против тех, кто якобы поставляет в Россию беспилотники.

Алмазы, однако, снова не попали в санкционный список. Третий по величине экспорт России после нефти и газа в очередной раз избежал санкций. Это упущение тем более поразительно, что торговля алмазами в основном касается одного государства-члена ЕС — Бельгии Беата Мазурек депутат Европарламента от Польши

Она пояснила, что бельгийский Антверпен является важнейшим центром торговли алмазами в Европе и выразила недовольством тем фактом, что в контексте продолжающегося конфликта Бельгия продолжает импорт российских алмазов.

«Комиссия говорит о солидарности и поддержке украинского народа путем введения санкций, которые также ложатся бременем на наши европейские экономики. Но до сих пор одно государство-член ЕС пользовалось особыми возможностями, поскольку импорт алмазов не был включен в санкции против России», — уточнила Мазурек.

Она обратилась к Еврокомиссии за разъяснениями относительно сложившейся ситуациями и вопросом о том, будет ли Комиссия настаивать на запрете поставок российских алмазов в рамках грядущих санкционных решений.

Намерена ли Комиссия рекомендовать включение запрета на импорт алмазов из России в одиннадцатый пакет санкций против России? Почему до сих пор не введен такой запрет? Беата Мазурек депутат Европарламента от Польши

В апреле руководство Польши представило предложение о новом наборе санкций против России, который включает запрет на поставку алмазов.