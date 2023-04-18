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20:01, 18 апреля 2023Экономика

Польша предложила перекрыть поставки по нефтепроводу «Дружба»

Reuters узнал о предложении Польши остановить поставки российской нефти по «Дружбе»
СюжетСанкции против России:

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Руководство Польши в апреле представило предложение о новом наборе санкций против России, который включает в себя запрет на импорт нефти по трубопроводам и поставку алмазов. Об этом со ссылкой на соответствующий документ, сообщает Reuters.

Речь идет о перекрытии северного участка нефтепровода «Дружба», который идет в Германию. Также инициатива включает ограничение сотрудничества в области ядерной энергетики и покупку сжиженного природного газа (СПГ) у российских компаний.

Предложение рассмотрит Еврокомиссия. По оценке агентства, она стала пробным камнем перед долгими и сложными переговорами по поводу 11-го пакета санкций Евросоюза. В настоящее время действуют уже десять раундов ограничительных мер.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет будет направлен на борьбу с обходом существующих ограничений. В том числе он должен закрыть возможности поставок через третьи страны запчастей и оборудования, которые использует России в ходе боевых действий.

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Польша последовательно настаивает на наиболее жестких решениях в отношении России, однако не все они попадают в итоговые варианты санкций. В вопросе ядерной энергетики в Евросоюзе ее готовы поддержать Германия и Литва, однако Венгрия ранее выступала против любых санкций в этой области. Санкции против импорта российских алмазов ранее блокировала Бельгия, поскольку в Антверпене находится крупнейший в мире центр торговли ими.

В настоящее время Европа запрещает только морские поставки российской нефти и нефтепродуктов, за редким исключением трубопроводных поставок санкции пока не касались.

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Платон Щукин
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