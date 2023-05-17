Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:04, 17 мая 2023Бывший СССР

Бойцы ЧВК «Вагнер» приблизились к полной зачистке Артемовска

РИА Новости: бойцы «Вагнера» практически полностью зачистили западные кварталы Артемовска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» вплотную приблизились к полной зачистке Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий.

Сотрудник агентства уточнил, что ему удалось подойти к южной окраине укрепрайона под названием «Гнездо», которое располагается на пересечении улиц Чайковского и Юбилейной.

По словам корреспондента, украинские военные оказывают сопротивление, на месте работает артиллерия разных калибров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В США прокомментировали состояние ЗРК Patriot после попадания российской ракеты
Россиянка ударила сына ножом в сердце из-за историй о сексуальных похождениях
Экс-возлюбленный Волочковой жестоко избил свою жену
В УНИКСе рассказали о давлении на тренера клуба в Хорватии
Бойцы ЧВК «Вагнер» приблизились к полной зачистке Артемовска
Сменная работа нарушила фертильность у женского пола
Названо самое дешевое направление для отдыха у моря за границей
Парикмахер показал правильный участок на голове для нанесения сухого шампуня
Молдавия откажется от десяти соглашений с СНГ
Возможность роста курса доллара выше 90 рублей оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.