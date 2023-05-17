Бойцы ЧВК «Вагнер» приблизились к полной зачистке Артемовска

РИА Новости: бойцы «Вагнера» практически полностью зачистили западные кварталы Артемовска

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» вплотную приблизились к полной зачистке Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий.

Сотрудник агентства уточнил, что ему удалось подойти к южной окраине укрепрайона под названием «Гнездо», которое располагается на пересечении улиц Чайковского и Юбилейной.

По словам корреспондента, украинские военные оказывают сопротивление, на месте работает артиллерия разных калибров.