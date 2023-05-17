NYT: бойцы ВСУ описали бои в Артемовске словом «безумие» и дали совет при посещении города

Ситуация в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) настолько ужасающая, что украинские командиры отправляют в город только добровольцев, заявили солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) американской газете The New York Times.

«Заходя в Бахмут, вы должны понимать, что можете не выжить», — дал совет собирающимся посетить город один из украинских бойцов.

«Находиться в Бахмуте сейчас — безумие. Обстрелы никогда не прекращаются», — добавил его сослуживец.

Ранее боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что Киев перебросил в Артемовск самые боеспособные подразделения ВСУ, чтобы всеми силами удержать город. По его словам, все основные бои ведутся в западной части города, на «клочке земли».