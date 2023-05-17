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09:51, 17 мая 2023Россия

Массовая драка российских подростков во дворе многоэтажки попала на видео

В Волгограде подростки устроили драку с применением перцового баллончика во дворе дома

В Дзержинском районе Волгограда подростки устроили массовую драку с применением перцового баллончика во дворе многоэтажного дома, расположенного на улице 51-й Гвардейской. Потасовка несовершеннолетних россиян попала на видео, соответствующие кадры опубликовал портал V1.ru.

На появившемся видеоролике видно, как толпа подростков на повышенных тонах что-то обсуждает. В какой-то момент словесный конфликт перерастает в драку. Преимущественно два-три человека наносят удары. Другие подростки наблюдают за происходящим в стороне.

После случившегося жители волгоградской многоэтажки рассказали, что драка началась после того, как один из подростков воспользовался баллончиком и брызнул им в лицо оппоненту.

«Трое набросились на одного, еще и перцем брызгают. Ну, жесткие, конечно, ребята, даже не поспоришь», — поделились очевидцы.

В полицию после произошедшего с заявлениями не обращались.

В апреле сообщалось, что в Кемерово правоохранители организовали проверку из-за массовой драки с участием подростков у общежития, расположенного на улице Сибиряков-Гвардейцев.

Анна Щербакова
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