Массовая драка с участием подростков произошла у общежития в российском городе

В Кемерове полиция организовала проверку из-за драки с участием подростков у общежития

В Кемерово полиция организовала проверку из-за массовой драки с участием подростков у общежития, расположенного на улице Сибиряков-Гвардейцев. Об этом заявили российскому порталу Ngs42.ru в пресс-службе МВД Кузбасса.

До этого в городских пабликах появился видеоролик, на котором неизвестные участвуют в потасовке с несовершеннолетними. По сведениям очевидцев, участники драки угрожали друг другу ножами. «Стреляли, резали, запинывали. Нападали толпой», — отмечали свидетели.

После приезда полицейских конфликтующие разбежались. В пресс-службе кемеровского МВД разъяснили, что драка случилась еще 8 апреля. «На место незамедлительно были направлены ближайшие экипажи полиции, однако по прибытии полицейских на месте никого не оказалось», -— разъяснили в ведомстве.

За помощью к медикам никто из участников потасовки не обращался, резюмировали в МВД.

6 марта сообщалось, что в Пермском крае полиция инициировала проверку после массовой драки подростков в городе Чернушка.

До этого в Туле две школьницы устроили драку перед входом в торговый центр. На распространившихся в соцсетях кадрах видно, как одна из девушек отрывает накладные ногти, после чего наносит удар стоящей напротив нее сверстнице.