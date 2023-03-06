Массовая драка подростков в российском городе попала на видео

В Пермском крае полиция начала проверку после массовой драки подростков в Чернушке

В Пермском крае полиция начала проверку после массовой драки подростков в городе Чернушка. Конфликт между несовершеннолетними попал на видео, соответствующие кадры были опубликованы в сообществе «Чернушка сегодня» во «ВКонтакте».

На появившемся видеоролике видно, как в центре российского города подростки бьют друг друга. Некоторые из участников потасовки оказываются лежащими на снегу. Затем со стороны раздается крик взрослого, двое школьников убегают, после чего видео прерывается.

Позже всех юношей удалось установить полиции, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД России. Один из участников на допросе заявил, что драка произошла по незначительному поводу.

В ведомстве добавили, что проверка продолжается, правоохранители устанавливают другие обстоятельства инцидента.

27 февраля сообщалось, что в Туле две школьницы устроили драку перед входом в торговый центр. На распространившихся в соцсетях кадрах видно, как одна из девушек отрывает накладные ногти, после чего наносит удар стоящей напротив нее сверстнице. Затем они обе падают, после чего драка продолжается на мокром асфальте.

На видео отреагировал председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. По его поручению местные органы СКР организовали доследственную проверку.