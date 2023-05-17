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10:23, 17 мая 2023Из жизни

Жених ударил невесту на свадьбе из-за приданого

В Индии не получивший в приданное кондиционер жених разозлился и ударил невесту на свадьбе

Фото: Khadija Yousaf / Unsplash

В штате Уттар-Прадеш, Индия, жених ударил невесту на свадьбе, когда узнал, что не получит в приданое кондиционер. Об этом сообщает Odisha TV.

Свадьба проходила 11 мая. Будущие супруги поднялись на сцену и благополучно обменялись цветочными гирляндами в рамках свадебного ритуала. После этого жених узнал, что семья невесты отказалась отдать им кондиционер в качестве приданного, и разозлился. В порыве гнева мужчина ударил возлюбленную, столкнув ее со сцены. Девушка упала и потеряла сознание.

Вскоре между родственниками жениха и невесты завязалась массовая драка, в результате чего многие гости получили травмы. Затем присутствующие обратились в панчаят — орган местного самоуправления. Семьи приняли решение отменить свадьбу.

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Алиса Удовик
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