Жених ударил невесту на свадьбе из-за приданого

В Индии не получивший в приданное кондиционер жених разозлился и ударил невесту на свадьбе

В штате Уттар-Прадеш, Индия, жених ударил невесту на свадьбе, когда узнал, что не получит в приданое кондиционер. Об этом сообщает Odisha TV.

Свадьба проходила 11 мая. Будущие супруги поднялись на сцену и благополучно обменялись цветочными гирляндами в рамках свадебного ритуала. После этого жених узнал, что семья невесты отказалась отдать им кондиционер в качестве приданного, и разозлился. В порыве гнева мужчина ударил возлюбленную, столкнув ее со сцены. Девушка упала и потеряла сознание.

Вскоре между родственниками жениха и невесты завязалась массовая драка, в результате чего многие гости получили травмы. Затем присутствующие обратились в панчаят — орган местного самоуправления. Семьи приняли решение отменить свадьбу.

Ранее сообщалось, что жительница Китая узнала об измене жениха и разделась догола посреди улицы в попытке отомстить ему. Многие прохожие были шокированы поведением девушки и начали фотографировать ее, предположив, что у нее проблемы с психикой.

