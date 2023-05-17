Актриса Фредерик Бель посетила Каннский фестиваль в наряде российской марки Yanina Couture

Французская актриса Фредерик Бель посетила Каннский кинофестиваль в одежде российского бренда Yanina Couture. Соответсвующие снимки опубликованы в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) марки.

48-летняя европейская телезвезда пришла на ковровую дорожку в бархатном платье длины макси черного цвета с глубоким декольте до пупка и ассиметричным бюстом. Наряд также украшали объемные рукава из фатина и узор на плечах в виде женских рук. В руках знаменитость держала клатч в тон образа, а в качестве обуви она выбрала туфли на каблуках.

На размещенных кадрах видно, что на лицо Бель нанесли макияж в нюдовых оттенках, а волосы распустили. Из аксессуаров на ней были несколько колец, бриллиантовое колье и браслет из той же линейки. При этом стоимость платья актрисы не раскрывается, поскольку цену сообщают покупателям только по личному запросу.

В апреле Фань Бинбин также вышла в свет в платье того же российского бренда. Актриса надела черное облегающее платье длины макси без бретелей марки Yanina couture из осенне-зимней коллекции 2023 года. В нем знаменитость посетила званый ужин парфюмерного дома Guerlain, который проходил в Шанхае.