Артиллеристы ЦВО забросали позиции ВСУ листовками с призывом сдаться

Минобороны России: артиллеристы ЦВО забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) использовали агитационные снаряды в зоне спецоперации, забросав противника листовками. Об этом РИА Новости рассказали в Минобороны.

Там уточнили, что перед нанесением удара из реактивных систем залпового огня «Град» ракетчики использовали спецбоеприпасы, с помощью которых усеяли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) листовками с призывами сложить оружие и сдаться. В каждом из таких снарядов нет боевой части, а вместо нее там размещается более тысячи листовок.