Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно об обстреле позиций ВСУ листовками с фото Арестовича в платье

РИА Новости: позиции ВСУ обстреляли листовками с фото Арестовича в женском платье

Российские военные доставили на позиции ВСУ в Запорожской области листовки с призывом сдаваться. Об этом сообщает РИА Новости.

Для этого были применены спецбоеприпасы — агитационные 122-миллиметровые снаряды, которыми обстреляли район залистования из гаубиц Д-30.

Среди агитматериалов — изображение советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича в женском платье с подписью «Боец ВСУ! Ты погибаешь за таких, как он!».

30 мая Народная милиция ЛНР отчиталась о покрытии позиций ВСУ агитационными листовками. В военном ведомстве республики пояснили, что стремятся сберечь жизни украинских солдат и призывают сложить оружие.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинские войска подожгли тонны зерна при отступлении в Мариуполе
Москвичи вспомнили торговлю с грузовиков в Лужниках 90-х годов
Стало известно об обстреле позиций ВСУ листовками с фото Арестовича в платье
Проведена операция по пришиванию напечатанного на 3D-принтере уха
Экономику США сравнили со «смывным бачком»
Экономист оценила вероятность дефолта в России из-за санкций Запада
Блогерша раскрыла правду об идеальных фото в соцсетях
В Финляндии удивились реакции России на планы по вступлению в НАТО
Politico сообщила об отказе США снимать санкции с России в обмен на зерно
В США оценили вероятность полного разрыва отношений с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.