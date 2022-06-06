Стало известно об обстреле позиций ВСУ листовками с фото Арестовича в платье

РИА Новости: позиции ВСУ обстреляли листовками с фото Арестовича в женском платье

Российские военные доставили на позиции ВСУ в Запорожской области листовки с призывом сдаваться. Об этом сообщает РИА Новости.

Для этого были применены спецбоеприпасы — агитационные 122-миллиметровые снаряды, которыми обстреляли район залистования из гаубиц Д-30.

Среди агитматериалов — изображение советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича в женском платье с подписью «Боец ВСУ! Ты погибаешь за таких, как он!».

30 мая Народная милиция ЛНР отчиталась о покрытии позиций ВСУ агитационными листовками. В военном ведомстве республики пояснили, что стремятся сберечь жизни украинских солдат и призывают сложить оружие.