Звезда «Эйфории» появилась на публике в полупрозрачном платье

Актриса Сидни Суини посетила премьеру «Реалити» в полупрозрачном платье Schiaparelli

Американская актриса Сидни Суини появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие фото публикует Page Six.

25-летняя звезда «Эйфории» посетила премьеру фильма «Реалити», в котором она сыграла одну из главных ролей, в черном платье длины макси люксового бренда Schiaparelli. На размещенных кадрах видно, что наряд оформлен прозрачными вставками, которые демонстрировали ее тело. В качестве обуви она выбрала туфли того же цвета, что и платье.

Что касается макияжа, знаменитость предпочла мейкап в нюдовых оттенках с акцентом на глаза. Волосы ее распустили и уложили волнами. Из аксессуаров на ней были несколько колец и небольшие серьги.

В апреле Сидни Суини показала тело в откровенном бикини. Актриса снялась в откровенной рекламе купальников американского бренда Frankies. В фотосессии она предстала в компании основательницы данной марки одежды Франчески Айелло. Девушки позировали, сидя на заднем сиденье машины в бикини с принтом в виде вишен.