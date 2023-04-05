Звезда «Эйфории» показала тело в откровенном бикини

Американская актриса Сидни Суини снялась в рекламе бикини бренда Frankies

Американская актриса Сидни Суини снялась в откровенной рекламе купальников американского бренда Frankies. Соответствующие фото появились в ее в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 25-летняя артистка предстала в компании основательницы данной марки одежды Франчески Айелло. Девушки позировали, сидя на заднем сиденье машины в бикини с принтом в виде вишен. При этом Суини показала тело в модели с треугольными чашками, которая обнажала часть ее груди. Также звезда сериала «Эйфория» распустила волосы, уложив их волнами, и дополнила образ серьгами-кольцами.

Фото: @frankiesbikinis / @sydney_sweeney

Поклонники оценили съемку, написав комплименты в комментариях. «Не могу перестать смотреть», «Настоящая красота», «Прекрасные», «Восхитительно», «Очень горячо», — отметили пользователи сети.

Ранее в апреле голливудская актриса Холли Берри показала тело в бикини и восхитила фанатов. 56-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует на фоне моря, опершись спиной о прозрачную стеклянную ограду и держа при этом в руке бокал с напитком. На ней надет раздельный купальник черного цвета.