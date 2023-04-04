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09:37, 4 апреля 2023Ценности

56-летняя Холли Берри показала тело в бикини

56-летняя актриса Холли Берри поделилась снимком в бикини

Фото: @halleberry

Голливудская актриса Холли Берри показала тело в бикини и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует на фоне моря, облокотившись спиной о прозрачную стеклянную ограду и держа при этом в руке бокал с напитком. На ней надет раздельный купальник черного цвета. Ее образ дополняет бежевая туника с глубоким декольте и разрезами по бокам.

Данная публикация набрала 101 тысячу лайков. Поклонники обратили внимание на моложавую внешность актрисы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Красота на пляже», «Ты так хорошо выглядишь», «Как всегда очень красивая», «Потрясающая женщина», «Фантастическая фигура», — высказывались они.

В марте Холли Берри снялась в откровенном виде и порадовала подписчиков. Знаменитость разместила фото, на котором она запечатлела себя в душе полностью обнаженной, прикрыв одной рукой грудь. Также на размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы уложены в кудри.

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Мария Винар
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