56-летняя Холли Берри снялась голой в душе

56-летняя актриса Холли Берри поделилась откровенным снимком в душе и порадовала фанатов

Голливудская актриса Холли Берри снялась голой и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость поделилась откровенным снимком, на котором она запечатлела себя в душе полностью обнаженной, прикрыв одной рукой грудь. Также на размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы уложены в кудри. «В середине дня немного любви к себе», — подписала Берри пост, который набрал почти 143 тысячи лайков.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под фото. «В вашем случае любовь к себе совершенно оправдана», «Такая красивая», «Очень горячо!», «Невероятная женщина!», «Королева», — высказывались они.

Ранее Холли Берри показала внешность без макияжа. Знаменитость записала видео, на котором она позирует перед камерой топлес. Для данной съемки звезда решила отказаться от косметики.