Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:37, 23 марта 2023Ценности

56-летняя Холли Берри снялась голой в душе

56-летняя актриса Холли Берри поделилась откровенным снимком в душе и порадовала фанатов

Фото: @halleberry

Голливудская актриса Холли Берри снялась голой и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость поделилась откровенным снимком, на котором она запечатлела себя в душе полностью обнаженной, прикрыв одной рукой грудь. Также на размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы уложены в кудри. «В середине дня немного любви к себе», — подписала Берри пост, который набрал почти 143 тысячи лайков.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под фото. «В вашем случае любовь к себе совершенно оправдана», «Такая красивая», «Очень горячо!», «Невероятная женщина!», «Королева», — высказывались они.

Ранее Холли Берри показала внешность без макияжа. Знаменитость записала видео, на котором она позирует перед камерой топлес. Для данной съемки звезда решила отказаться от косметики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Появились кадры уничтожения украинского беспилотника в акватории Севастополя
Перевозки грузов российскими авиакомпаниями упали в 2,5 раза из-за санкций
В Москве в крови у двухлетнего ребенка нашли наркотики и алкоголь
Россияне массово заинтересовались одним видом ипотеки
Россиян предупредили о новом способе кражи электронной почты
С космодрома Плесецк стартовала ракета со спутником для Минобороны
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Мелитополе
Россиянин стал фигурантом дела о госизмене из-за сотрудничества с разведкой КНР
В Подмосковье двух человек госпитализировали с сибирской язвой
В России допустили рост числа военно-учебных центров в медвузах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.