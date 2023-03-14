56-летняя Холли Берри показала лицо без макияжа на видео топлес

Актриса Холли Берри показала лицо без макияжа на видео топлес и восхитила фанатов

Голливудская актриса Холли Берри показала внешность без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость записала видео, на котором она позирует перед камерой топлес. Видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы уложены в кудри. «Угадайте, кто идет завтра на бал», — подписала звезда ролик, который набрал более 145 тысяч лайков.

Поклонники удивились естественной красоте Берри, о чем принялись писать в комментариях. «Ты самая красивая женщина. Тебе вообще не нужно краситься», «С возрастом становишься только лучше», «Вау, какая у тебя невероятная природная внешность!», «Выглядишь потрясающе», «Слишком красива даже в естественном виде», — высказывались они.

Ранее Холли Берри хотела застегнуть узкие облегающие брюки и рассмешила подписчиков. Знаменитость разместила ролик, в котором она лежит на полу, пытаясь натянуть черные штаны-клеш. Кроме того, на кадрах видно, что звезде помогает ее стилист Линдси Флорес.