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20:30, 18 мая 2023Мир

Число жертв развязанной США войны с терроризмом оценили в 4,6 миллиона

WP: число жертв войны США с терроризмом после 11 сентября 2001 года составило 4,6 миллиона

Фото: Johan Nilsson / Reuters

Полное число жертв глобальной войны США с терроризмом после 11 сентября 2001 года составляет от 4,5 до 4,6 миллиона человек. Об этом сообщает The Washington Post cо ссылкой на исследование Университета Брауна.

По данным газеты, рассчитать минимальное количество смертей, связанных с войной с терроризмом, в конфликтах в Афганистане, Пакистане, Ираке, Сирии, Ливии, Сомали и Йемене затруднительно, поскольку последствия «настолько обширны и сложны», что в конечном счете не поддаются количественной оценке.

Согласно подсчетам, число погибших составляет от 4,5 до 4,6 миллиона человек, от 3,6 до 3,7 миллиона которых погибли по «косвенным причинам», вызванными ухудшением экономических, экологических, психологических условий и состояния здоровья.

Ранее экс-глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что своим решением вывести войска из Афганистана американский президент Джо Байден создал угрозу террористической атаки внутри США. Он отметил, что ошибка главы Белого дома может привести к повторению теракта 11 сентября 2001 года.

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Семен Александров
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