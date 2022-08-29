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Экс-глава ЦРУ заявил о поставившей США под удар ошибке Байдена

Майк Помпео заявил, что Байден создал угрозу США решением о выводе войск из Афганистана
Майк Помпео

Майк Помпео. Фото: Anna Moneymaker - Pool via CNP / Globallookpress.com

Своим решением вывести войска из Афганистана американский президент Джо Байден создал угрозу террористической атаки внутри США. Об этом заявил бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео в эфире радио Cats Roundtable.

Он также отметил, что ошибка Байдена может привести к повторению теракта 11 сентября 2001 года. «Прошел уже год с того времени, когда все увидели своими глазами, что американцы позади. 13 американцев погибли. Афганцы цеплялись за американские самолеты, когда мы, поджав хвосты, бежали из этой страны», — заявил Помпео.

15 августа Помпео заявил, что нынешняя американская администрация во главе с Байденом демонстрирует собственную слабость и отсутствие решимости, что чувствуют «враждебные Штатам режимы» в России, Китае, Иране, КНДР и Венесуэле.

Помпео занимал свой пост при администрации экс-президента страны Дональда Трампа в 2018-2021 годах. До этого с 2017 года он был директором Центрального разведывательного управления страны.

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Николай Чигасов
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