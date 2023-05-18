Российский рыболов показал фото попавшей в сети огромной арктической акулы

Мурманский рыбак Федорцов показал попавшую в сети гренландскую полярную акулу

Рыбак из Мурманской области Роман Федорцов показал кадры с попавшей в сети огромной арктической акулой. Фотографии он опубликовал в своем Telegram-канале «Записки из Бутылки».

На одном из снимков крупным планом показана голова морского животного размером в половину роста стоящего рядом человека. На другом снимке видно, как акулу с помощью троса вытаскивают из сетей, чтобы отпустить обратно в море. Точный размер хищника определить сложно, но по доступным кадрам можно судить, что он превышает три метра.

Как рассказал Федорцов, акула была случайно поймана на промысле сельди в Норвегии. По словам россиянина, хищник был еще жив, когда его отправили в родную среду обитания.

Согласно информации из открытых источников, гренландские полярные акулы преимущественно обитают в водах Северной Атлантики. Эти медлительные хищники питаются рыбой и падалью. Максимальная зарегистрированная длина этих животных достигала 6,4 метра.

В апреле 2022 года Федорцов показал фотографию с депрессивным морским животным, прозванным русским Губкой Бобом. Блогер рассказал, что в мире насчитывается около пяти тысяч видов этих животных.