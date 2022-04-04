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69-я параллель

Рыбак показал «депрессивного русского Губку Боба»

Мурманский рыбак Федорцов показал депрессивное морское животное, прозванное Губкой Бобом

Фото: Telegram-канал Записки из Бутылки

Рыбак из Мурманской области Роман Федорцов показал депрессивное морское животное, прозванное русским Губкой Бобом, персонажем знаменитого мультсериала. Снимком он поделился в Telegram-канале «Записки из бутылки».

Блогер объяснил своим подписчикам отличия «русского Губки Боба» от западного героя.

«Наши суровые северные Бобы выглядят именно так. Я бы сказал, Губка Боб Russian Depression Edition. И без штанов. Если верить ученым из МТИ, обычная морская губка является первым животным на Земле», — указал рыбак.

Федорцов утверждает, что в мире насчитывается около пяти тысяч таких губок. Все они разных форм и расцветок. Северный образец унылого синего цвета, тогда как губки из южных регионов обладают «позитивной» окраской: от оранжевого до пурпурного, пояснил мурманский рыбак.

Ранее Федорцов рассказал «Ленте.ру» о том, как фотографии уродливых морских обитателей сделали его знаменитым в соцсетях.

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Анна Щербакова
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