Спецпредставитель КНР отметил роль Пекина в облегчении ситуации на Украине

Спецпредставитель КНР: Китай играет конструктивную роль в облегчении ситуации на Украине

Китай играет конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине. Об этом заявил Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с властями Киева, передает РИА Новости.

«Китай по-своему играет конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине, будет продолжать оказывать Украине помощь по мере сил», — заявил дипломат.

Ранее стало известно, что спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй направится в Европу, в том числе в Россию и на Украину. Он также посетит Польшу, Францию и Германию. Цель визита — обсуждение политического урегулирования украинского конфликта.

В апреле глава КНР Си Цзиньпин по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о скором визите в Киев его спецпредставителя для проведения углубленных консультаций для мирного урегулирования.