Россиянам назвали альтернативу отдыху на черноморском побережье

Вице-президент АТА Мкртчян: альтернативой отдыху на Черном море может стать Дагестан

Бюджетной альтернативой отпуску на черноморском побережье для россиян в этом году может стать поездка в Дагестан, считает вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян. В беседе с «Лентой.ру» он назвал преимущества отдыха в регионе, а также рассказал о ситуации с ценами в курортный сезон.

«Люди увидели, что в Дагестане, оказывается, тоже есть теплое море, где цены на 30 процентов ниже, чем в Сочи. Если в Сочи отель стоит десять тысяч рублей в сутки, то подобной звездности отель в Дагестане на берегу теплого Каспийского моря стоит семь тысяч рублей в сутки. Многие люди, кому не по карману Сочи, в этом году поедут в Дагестан», — сказал он.

По словам Мкртчяна, дефицита мест на курортах Краснодарского края ждать не стоит. Однако стоимость такого отдыха может оказаться очень высокой, особенно если покупать тур в последний момент.

«Сейчас вообще не будет такого понятия, что заканчиваются места. Почти все отели работают по системе так называемого динамического ценообразования. Что это значит: заканчиваются места по низким ценам, и система сама поднимает цены выше. Вы даже, например, 9 августа сможете найти отель на 10 августа. Вопрос, по какой цене. Тот отель, который в феврале вы купили бы за 10 тысяч рублей, будет стоить 18-20 тысяч рублей в сутки. Когда кто-то говорит, что заканчиваются места в отелях, имеют в виду, что по недорогим ценам. Но есть хорошие новости: в принципе, рост цен выдохся. В последние две недели мы видим, что на июль-август цены больше не растут», — отметил специалист.

В беседе с РБК президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил, что популярные семейные отели на черноморском побережье и современные санатории забронированы на первую половину лета почти на 100 процентов. Он также добавил, что в этом году туристы на 10-15 процентов активнее бронируют отели на лето, чем в прошлом году.

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