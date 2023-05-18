Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
06:30, 18 мая 2023Путешествия

Россиянам назвали способы сэкономить на летних путешествиях

Вице-президент РСТ Горин посоветовал для экономии пользоваться предложениями туроператоров

Фото: IMAGO / Sportfoto Zink / Wolfgang / Globallookpress.com

Для экономии на путешествиях необходимо пользоваться пакетными предложения туроператоров, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал россиянам и другие способы сэкономить на летних поездках.

Собеседник издания отметил, что лучше всего бронировать тур за шесть месяцев до предстоящей поездки по акциям раннего бронирования. В этот период максимальные скидки — 40 процентов.

В текущем же моменте рассчитывать на горящие предложения не приходится, но из-за скидок отелей и переизбытка авиационной перевозки бывают специальные предложения

Дмитрий Горинвице-президент РСТ

«Это не горящие туры, а предложения, которые делают со скидками в случае не полной загрузки самолета и не полной загрузки отеля. Например, это происходило и в апреле, и в мае по Турции по ряду отелей и по ряду побережий. Наибольшие скидки были на Эгейском побережье», — поделился Горин.

Также эксперт посоветовал пользоваться пакетные предложения турагентов и туроператоров с целью экономии.

«Еще необходимо смотреть на сезонность. Потому что в пик сезона цены будут выше. Возможно, следует отправиться в путешествие либо в начале летнего сезона, либо уже в бархатный сезон», — сказал он.

Помимо всего прочего, для экономии можно смотреть по датам вылета и по времени, отметил собеседник «Ленты.ру». Потому что цены могут отличаться.

«И надо смотреть специальные предложения. Например, летом традиционно зимние страны — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Мальдивы, Шри-Ланка — предлагают существенные скидки, которые достигают 30-40 процентов. Поэтому можно поменять страну, если какая-то страна выглядит недоступно», — поделился советом эксперт.

В путешествиях по России многое же зависит от категории гостиниц: не приходится рассчитывать на серьезные скидки в отелях 5 звезд, но в отелях 3 и 4 звезды есть более доступные предложения

Дмитрий Горинвице-президент РСТ
Материалы по теме:
«Это было лучшим решением в жизни» Почему россияне бросают дома и отправляются в кругосветное путешествие
«Это было лучшим решением в жизни»Почему россияне бросают дома и отправляются в кругосветное путешествие
20 апреля 2023
«Здесь всегда помогут» Малоизученный район Дагестана стал притягивать туристов. Чем он поражает их?
«Здесь всегда помогут»Малоизученный район Дагестана стал притягивать туристов. Чем он поражает их?
10 мая 2023

Ранее стало известно, что россияне бросились скупать туры в Турцию после снижения цен на отели на 20-50 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
ФБР объявило награду в 10 миллионов долларов за голову русского хакера. Кто он такой и почему не прячет лицо?
В США раскрыли главный признак начала контрнаступления ВСУ
Инвестор предрек миру кризис хуже событий 2008 года
«Кровавый» отпечаток руки и парик под бампером авто москвича возмутили россиян
Кличко сообщил о взрывах в Киеве
В Москве при пожаре погибла женщина-инвалид
Россиянам назвали способы сэкономить на летних путешествиях
Эксплуатант российских РД-180 рассказал о перехвате гиперзвуковых ракет
Япония сократила импорт российского угля на 80 процентов
Тысячелетнюю Библию продали за миллионы долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.