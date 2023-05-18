Россиянам назвали способы сэкономить на летних путешествиях

Вице-президент РСТ Горин посоветовал для экономии пользоваться предложениями туроператоров

Для экономии на путешествиях необходимо пользоваться пакетными предложения туроператоров, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал россиянам и другие способы сэкономить на летних поездках.

Собеседник издания отметил, что лучше всего бронировать тур за шесть месяцев до предстоящей поездки по акциям раннего бронирования. В этот период максимальные скидки — 40 процентов.

В текущем же моменте рассчитывать на горящие предложения не приходится, но из-за скидок отелей и переизбытка авиационной перевозки бывают специальные предложения Дмитрий Горин вице-президент РСТ

«Это не горящие туры, а предложения, которые делают со скидками в случае не полной загрузки самолета и не полной загрузки отеля. Например, это происходило и в апреле, и в мае по Турции по ряду отелей и по ряду побережий. Наибольшие скидки были на Эгейском побережье», — поделился Горин.

Также эксперт посоветовал пользоваться пакетные предложения турагентов и туроператоров с целью экономии.

«Еще необходимо смотреть на сезонность. Потому что в пик сезона цены будут выше. Возможно, следует отправиться в путешествие либо в начале летнего сезона, либо уже в бархатный сезон», — сказал он.

Помимо всего прочего, для экономии можно смотреть по датам вылета и по времени, отметил собеседник «Ленты.ру». Потому что цены могут отличаться.

«И надо смотреть специальные предложения. Например, летом традиционно зимние страны — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Мальдивы, Шри-Ланка — предлагают существенные скидки, которые достигают 30-40 процентов. Поэтому можно поменять страну, если какая-то страна выглядит недоступно», — поделился советом эксперт.

В путешествиях по России многое же зависит от категории гостиниц: не приходится рассчитывать на серьезные скидки в отелях 5 звезд, но в отелях 3 и 4 звезды есть более доступные предложения Дмитрий Горин вице-президент РСТ

Ранее стало известно, что россияне бросились скупать туры в Турцию после снижения цен на отели на 20-50 процентов.