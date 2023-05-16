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10:14, 16 мая 2023Путешествия

Россияне бросились скупать туры в Турцию после снижения цен

TourDom: россияне бросились скупать туры в Турцию после снижения цен на 20-50 процентов

Фото: Goffkein.pro / Shutterstock / Fotodom

Турагентства заявили, что россияне бросились скупать туры в Турцию после снижения цен на отели на 20-50 процентов. Об этом сообщает TourDom во вторник, 16 мая.

«Клиентов к нам привели новые прайсы на Турцию, спустившиеся с небес», — отметил представитель туроператора «Тройка» Дмитрий Чистяков.

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Руководитель финансового сервиса «А-Клуб» Олег Виноградов объяснил, что на снижение цен повлияло укрепление рубля на 10-15 процентов за прошедшие праздничные дни. «Наконец, приближающееся лето подсказывает людям, что пора определяться с отдыхом», — заявил эксперт.

Турагенты отмечают, что основные продажи путевок в Турцию приходятся на конец весны и начало лета. Однако осуществляются бронирования и на июль-август.

Ранее в мае эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин посоветовал россиянам для экономии на поездке в Турцию приобретать пакетные туры, а не снимать жилье и прилетать в страну самостоятельно. По его словам, путевки на курорты республики, купленные у туроператоров, обходятся дешевле, чем самостоятельное путешествие.

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Зарина Дзагоева
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