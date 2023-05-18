Джонни Депп признался в отсутствии потребности в Голливуде

Джонни Депп заявил, что не чувствует бойкота, так как больше не думает о Голливуде

Американский актер Джонни Депп заявил, что больше не чувствует потребности в Голливуде. Об этом он сообщил в разговоре с журналистами на Каннском кинофестивале, передает Page Six.

«Чувствую ли я себя бойкотированным сейчас? Нет, совсем нет. Но я не чувствую бойкота, потому что не думаю о Голливуде. Я больше не чувствую нужды в Голливуде», — признался артист.

Звезда «Пиратов Карибского моря» добавил, что не размышляет о своем возвращении в кинематограф после обвинений в домашнем насилии со стороны экс-супруги Эмбер Херд, так как уверен, что никуда не уходил.

«Возможно, люди перестали звонить из-за своего страха в тот период, однако я никуда не ушел. Считать это "возвращением" равносильно тому, что я собираюсь выйти и станцевать чечетку изо всех сил и надеюсь, что вы одобрите», — подчеркнул актер, отметив, что большая часть информации о нем, появившаяся за последние 4-5 лет, — «ужасно написанная фантастика».

Ранее стало известно, что первый за три года фильм с участием американского актера Джонни Деппа «Жанна Дюбарри» сорвал семиминутные овации на открытии Каннского фестиваля. Отмечалось, что артист до слез растрогался во время аплодисментов после просмотра картины в рамках фестиваля.