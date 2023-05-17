Первый за три года фильм с участием Деппа сорвал семиминутные овации в Каннах

Первый за три года фильм с участием Джонни Деппа сорвал семиминутные овации в Каннах

Первый за три года фильм с участием американского актера Джонни Деппа «Жанна Дюбарри» сорвал семиминутные овации на открытии Каннского фестиваля. Об этом сообщает People.

Артист исполнил главную роль короля Людовика XV в картине французского режиссера и актрисы Майвенн Ле Беско. В основе сюжета ленты — история бурного романа главы государства в исполнении Деппа и его официальной фаворитки Жанны Дюбарри, роль которой сыграла режиссер проекта.

По данным издания, звезда «Пиратов Карибского моря» до слез растрогался во время аплодисментов после просмотра картины в рамках фестиваля.

Кинокарьера Джонни Деппа была приостановлена несколько лет назад после того, как его бывшая супруга Эмбер Херд обвинила артиста в домашнем насилии. Актер потерял заключенные с ним ранее контракты, его перестали приглашать сниматься в кино.

Летом прошлого года суд признал Херд виновной в клевете на Деппа. Присяжные пришли к выводу, что за обвинениями актрисы в адрес бывшего мужа стоял злой умысел. Также они постановили, что Херд должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов компенсации.

Поле принятого судом решения артист возобновил карьеру в кино. Съемки фильма «Жанна Дюбарри» стартовали 26 июля 2022 года. Отмечалось, что на момент начала съемочного процесса картины Депп практически не говорил по-французски.