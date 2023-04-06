Первый за три года фильм с участием Джонни Деппа откроет Каннский кинофестиваль

Первый за три года фильм с участием Деппа «Жанна Дюбарри» откроет Каннский кинофестиваль

Фильм французского режиссера и актрисы Майвенн Ле Беско «Жанна Дюбарри», который стал первой за три года картиной с участием американского актера Джонни Деппа, откроет Каннский кинофестиваль в этом году. Об этом сообщает Variety.

Премьера проекта в рамках 76-го Каннского кинофестиваля состоится 16 мая. В основе сюжета ленты — история бурного романа французского короля Людовика XV в исполнении Деппа и его официальной фаворитки Жанны Дюбарри, роль которой сыграла режиссер и сценаристка картины Ле Беско.

Съемки фильма стартовали 26 июля 2022 года. В издании отмечается, что на момент начала съемочного процесса «Жанны Дюбарри» Джонни Депп практически не говорил по-французски.

Кинокарьера звезды «Пиратов Карибского моря» была приостановлена несколько лет назад после того, как его бывшая супруга Эмбер Херд обвинила артиста в домашнем насилии. Актер потерял заключенные с ним ранее контракты, его перестали приглашать сниматься в кино.

Летом прошлого года суд признал Херд виновной в клевете на Деппа. Присяжные пришли к выводу, что за обвинениями актрисы в адрес бывшего мужа стоял злой умысел. Также они постановили, что Херд должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов компенсации.

Поле принятого судом решения Депп возобновил карьеру в кино. Ранее актер рассказал о своей жизни после развода с Эмбер Херд.