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00:26, 26 марта 2023Культура

Джонни Депп рассказал о своей жизни после развода с Эмбер Херд

Джонни Депп заявил о переезде в британское графство Сомерсет после развода с Эмбер Херд
Джонни Депп

Джонни Депп. Фото: John Sibley / Reuters

Американский актер и кинорежиссер Джонни Депп рассказал, какую жизнь ведет после развода с бывшей супругой Эмбер Херд. Об этом пишет Metro UK, ссылаясь на Somerset Studio Magazine.

Депп сообщил, что сменил место жительство и выбрал для переезда британское графство Сомерсет из-за спокойной и размеренной обстановки. Он подчеркнул, что любит места с характером, и отметил, что британцы соблюдают границы дозволенного.

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«Я довольно застенчивый человек. Это одна из замечательных черт Британии. Здесь могу быть собой. Это здорово. Мне нравится ходить по разным местам и знакомиться с людьми. Но я не такой экстраверт, как обо мне думают», — признался актер.

Режиссер добавил, что в Сомерсете у него получается скрываться от внимания поклонников, хотя порой в графстве бывает бывает многолюдно. «Здесь я не окружен людьми, которые хотят сделать селфи», – заключил он.

Ранее суд присяжных признал Херд виновной в клевете на Деппа, что она была жертвой домашнего насилия. Присяжные пришли к выводу, что за обвинениями актрисы в адрес бывшего мужа стоял злой умысел. Также они постановили, что Херд должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов компенсации. При этом актера обязали выплатить Херд компенсацию в размере двух миллионов долларов.

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Марина Совина
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