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20:59, 18 мая 2023Силовые структуры

Служебная собака помогла сотрудникам колонии найти наркотики в посылке с джемом

В Саратовской области пенсионерка попыталась передать заключенным ИК-10 джем с гашишем

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Саратовской области 63-летняя пенсионерка попыталась передать заключенным колонии (ИК-10) джем с наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСИН.

По данным ведомства, женщина передала в колонии десять упаковок с фруктовым джемом, однако служебная овчарка по кличке Анчар почувствовала запрещенные вещества. Тогда сотрудники досмотрели передачу и обнаружили 61 сверток с гашишем.

Экспертиза подтвердила, что в пакетиках находилось 19 граммов наркотиков. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что россиянин испек кексы с наркотиком для находящегося в колонии приятеля.

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Екатерина Власова
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